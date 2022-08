Firenze: vede i carabinieri e scappa in monopattino. Fermato con coca, hashish e un machete (Di venerdì 26 agosto 2022) - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Firenze un 33enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva 48 grammi di hashish, circa 4 grammi di cocaina, un machete con una lama di 30 cm L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 agosto 2022) - Ihanno arrestato in flagranza di reato aun 33enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva 48 grammi di, circa 4 grammi diina, uncon una lama di 30 cm L'articolo proviene daPost.

