Figuraccia Boldrini | legge i dati sugli stupri dei migranti e Telese la corregge

Ci sono dei video che alla fine dei conti non occorre neppure commentare. Uno di questi ha come protagonista l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Tema del contendere: i reati commessi dagli immigrati. L'esponente Pd ieri sera era ospite a In Onda su La7 ed ha avuto uno scontro con Massimo De Manzoni: ha provato a "leggere" i dati degli abusi sessuali commessi da italiani e stranieri e ha commesso uno scivolone. Che Luca Telese le ha fatto garbatamente notare…

