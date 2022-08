"Farà più paura del Covid": cosa ci aspetta tra poche settimane (Di venerdì 26 agosto 2022) Ma quale Covid, la sorvegliata speciale di quest' anno sarà l'influenza. Premessa: il sars-cov2 circola ancora e (nonostante i numeri contenuti di ieri rispetto a un mesetto fa: 25.389 contagi per un tasso di positività al 14,6%) ignorarlo non servirà a nulla. Men che meno a lasciarcelo definitivamente alle spalle. Però in autunno idolori saranno altri. Saranno, cioè, naso tappato, mal di testa, tosse catarrosa: insomma, la classica influenza di stagione che per due anni e mezzo abbiamo schivato e che, ora, rischia di caderci sulla testa modello tegola. Chiedetelo ai medici di famiglia che, archiviato Ferragosto, non fanno che invitare a prenotare quel benedetto vaccino antinfluenzale che, da sempre, ci facciamo troppo poco: nel biennio 2021-22 (dati aggiornati a luglio) le punturine in questione sono diminuite del 20,5% in confronto al periodo precedente. Oppure ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Ma quale, la sorvegliata speciale di quest' anno sarà l'influenza. Premessa: il sars-cov2 circola ancora e (nonostante i numeri contenuti di ieri rispetto a un mesetto fa: 25.389 contagi per un tasso di positività al 14,6%) ignorarlo non servirà a nulla. Men che meno a lasciarcelo definitivamente alle spalle. Però in autunno idolori saranno altri. Saranno, cioè, naso tappato, mal di testa, tosse catarrosa: insomma, la classica influenza di stagione che per due anni e mezzo abbiamo schivato e che, ora, rischia di caderci sulla testa modello tegola. Chiedetelo ai medici di famiglia che, archiviato Ferragosto, non fanno che invitare a prenotare quel benedetto vaccino antinfluenzale che, da sempre, ci facciamo troppo poco: nel biennio 2021-22 (dati aggiornati a luglio) le punturine in questione sono diminuite del 20,5% in confronto al periodo precedente. Oppure ...

