Energia | L' Abbate M5S | ' Calenda aggiunge demagogia | servono azioni concrete'

(Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Se consideriamo che ci sono esponenti politici comeche di fronte al caro energetico e al dramma delle famiglie propone come soluzione quella di fermare la campagna elettorale, allora il rischio chiusura per il 10% delle imprese trova una spiegazione chiara: c'è una parte della classe politica che è totalmente inadeguata”. Lo dichiara con una nota la Senatrice del Movimento 5 Stelle Patty L', docente di economia ecologica. “Anche di fronte alla sofferenza di cittadini e imprese, con bollette esasperanti, c'è chi comesu– ha detto la Senatrice -. Gli italiani non hanno bisogno che si fermi la campagna elettorale o di assistere ad altri teatrini del genere, ma hanno la necessità concreta di un tetto a ...

Senatrice Patty L'Abbate (M5S), il prezzo del gas ha raggiunto un nuovo record con implicazioni pesantissime per le ... Penso ad esempio non solo ad abbattere i costri dell'energia, ma anche gli sprechi ...Ciò permetterà non solo di abbattere il costo dell'energia delle singole imprese ma anche di ... Lo dichiara il deputato Giuseppe L'Abbate, componente della commissione Agricoltura e candidato con '... Extraprofitti energia, Lirio Abbate: "Eni, Enel e Edison insieme hanno versato finora poco più di 1mld, dei 10 previsti da Draghi"