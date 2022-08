Brasile, Bremer osservato speciale in vista dei Mondiali: uno scout in arrivo a Torino (Di venerdì 26 agosto 2022) Il neo difensore della Juventus Bremer potrebbe partecipare ai prossimi Mondiali, il Brasile lo tiene sotto osservazione Il neo difensore bianconero Gleison Bremer finisce nel mirino della Nazionale brasiliana. A un paio di mesi dai Mondiali in Qatar, il Brasile è pronto a visionare da vicino il difensore della Juventus, che potrebbe trovare un posto per la spedizioni di novembre-dicembre. Come riportato dal giornalista Andersinho Marques su Twitter, a Torino è atteso uno scout del Brasile che visionerà da vicino Bremer nel corso della sfida tra Juventus e Roma, in programma domani sera all’Allianz Stadium. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il neo difensore della Juventuspotrebbe partecipare ai prossimi, illo tiene sotto osservazione Il neo difensore bianconero Gleisonfinisce nel mirino della Nazionale brasiliana. A un paio di mesi daiin Qatar, ilè pronto a visionare da vicino il difensore della Juventus, che potrebbe trovare un posto per la spedizioni di novembre-dicembre. Come riportato dal giornalista Andersinho Marques su Twitter, aè atteso unodelche visionerà da vicinonel corso della sfida tra Juventus e Roma, in programma domani sera all’Allianz Stadium. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoGuidi13 : Il #Brasile a Torino per visionare #Bremer: il difensore potrebbe trovare un posto nei convocati per il Mondiale in… - junews24com : Bremer 'vede' i Qatar 2022: scout del Brasile in arrivo a Torino - - Mythos1981 : RT @MarcoGuidi13: Il #Brasile a Torino per visionare #Bremer: il difensore potrebbe trovare un posto nei convocati per il Mondiale in Qatar… - StefaniaStefyss : RT @MarcoGuidi13: Il #Brasile a Torino per visionare #Bremer: il difensore potrebbe trovare un posto nei convocati per il Mondiale in Qatar… - hbk_89 : RT @MarcoGuidi13: Il #Brasile a Torino per visionare #Bremer: il difensore potrebbe trovare un posto nei convocati per il Mondiale in Qatar… -