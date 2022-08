US Open, Djokovic non vaccinato: verso assenza a New York (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Novak Djokovic, non vaccinato contro il covid, non si è ufficialmente cancellato dalla lista degli iscritti allo US Open, in cui vista la sua classifica sarebbe testa di serie numero 5. Al momento l’ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale statunitense a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. E Djokovic, come noto, non è vaccinato. Motivo per cui gli è stato tolto il visto dopo ben due procedimenti d’appello prima dell’Australian Open, e per cui ha saltato i Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile, e di Cincinnati la scorsa settimana. Inoltre, per questo ha dovuto saltare anche il Masters 1000 canadese di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Novak, noncontro il covid, non si è ufficialmente cancellato dalla lista degli iscritti allo US, in cui vista la sua classifica sarebbe testa di serie numero 5. Al momento l’ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale statunitense a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. E, come noto, non è. Motivo per cui gli è stato tolto il visto dopo ben due procedimenti d’appello prima dell’Australian, e per cui ha saltato i Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile, e di Cincinnati la scorsa settimana. Inoltre, per questo ha dovuto saltare anche il Masters 1000 canadese di ...

