Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 15:10 (Di giovedì 25 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 25 agosto al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato questa mattina a Kiev quanto si apprende da fonti diplomatiche il titolare della Farnesina ha visto il presidente ucraino zielinski e il suo omologo kuleba intanto ha visitato Irpina la cittadina meno di 10 km dalla capitale più carini ha detto Di Maio non stanno difendendo solo se stessi ma stanno difendendo la libertà di tutta l’Europa e noi dobbiamo scegliere da che parte stare come governo italiano abbia scelto di stare dalla parte del Popolo ucraino il ministro è sbarcato nella capitale dopo una notte nella quale sono stati uniti esplosioni nella regione circostante il governatore locale ha detto che sono stati registrati due lanci di missili russi finora non sono registrate ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 25 agosto al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato questa mattina a Kiev quanto si apprende da fonti diplomatiche il titolare della Farnesina ha visto il presidente ucraino zielinski e il suo omologo kuleba intanto ha visitato Irpina la cittadina meno di 10 km dalla capitale più carini ha detto Di Maio non stanno difendendo solo se stessi ma stanno difendendo la libertà di tutta l’Europa e noi dobbiamo scegliere da che parte stare come governo italiano abbia scelto di stare dalla parte del Popolo ucraino il ministro è sbarcato nella capitale dopo una notte nella quale sono stati uniti esplosioni nella regione circostante il governatore locale ha detto che sono stati registrati due lanci di missili russi finora non sono registrate ...

