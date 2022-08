Trento | funghi velenosi scambiati per chiodini | famiglia intossicata all' ospedale

AgenziaOpinione : MUSE – TRENTO * “ALLA SCOPERTA DEI FUNGHI“: « MICO-WEEKEND AL GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE DEL MONTE BONDONE, CON… - MUSE_Trento : ??MICO-weekend. Alla scoperta dei funghi ?? ?? Sabato 27 e domenica 28 agosto, al Giardino Botanico Alpino Viote del M… - BiodiversityPix : ?? I funghi mangerecci e velenosi dell'Europa media,. Trento, G. Zippel, 1906. -

Raccolgono funghi nel bosco, tornano a casa, li cucinano, li mangiano e poche ore dopo finiscono in ospedale. E' successo a marito e moglie di Trento: sono stati curati al Pronto soccorso dell'ospedale per forti disturbi gastrointestinali. Avevano scambiato dei funghi tossici per chiodini.