Tentavano di aggirare i dazi | intercettata spedizione da 3 tonnellate e recuperati tributi per ottomila euro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 agosto 2022) Levate. Nell’ambito dei controlli che i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano direttamente presso i luoghi approvati delle Società importatrici, è stata fermata e controllata unadi 3.150 chili di merce, proveniente da Taiwan e dichiarata dall’importatore come fibre di vetro impregnate. Sussistendo dubbi in merito all’esatta classificazione della merce, la stessa è stata sottoposta ad analisi dal Laboratorio Chimico di Milano. Si trattava in realtà di merce diversa e soggetta ao “antidumping”, cioè ad una misura che mira a scoraggiare le pratiche scorrette da parte dei Paesi esportatori, in particolare l’esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel Paese d’origine. Nel caso di specie l’aliquota delo antidumping dovuto era pari al 99,7% del valore dei beni, con ...