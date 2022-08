Tennis, Novak Djokovic non potrà partecipare agli Us Open: non è vaccinato (Di giovedì 25 agosto 2022) La notizia era già nell’aria da tempo. Adesso è arrivata la conferma: Novak Djokovic non potrà partecipare all’edizione 2022 degli Us Open, in programma dal 29 agosto all’11 settembre. Il Center for disease control statunitense ha infatti confermato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti coloro che entrano negli Stati Uniti dall’estero, regola che di fatto preclude ogni possibilità di partecipazione al torneo del Tennista serbo ex numero uno al mondo che, com’è noto, non è vaccinato. Gli organizzatori del torneo ribadiscono l’obbligo sul sito ufficiale, rendendo chiaro che non sono previste deroghe: «In questo momento, i possessori dei biglietti validi per gli Us Open non sono tenuti a mostrare la prova della vaccinazione contro ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) La notizia era già nell’aria da tempo. Adesso è arrivata la conferma:nonall’edizione 2022 degli Us, in programma dal 29 agosto all’11 settembre. Il Center for disease control statunitense ha infatti confermato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti coloro che entrano negli Stati Uniti dall’estero, regola che di fatto preclude ogni possibilità di partecipazione al torneo delta serbo ex numero uno al mondo che, com’è noto, non è. Gli organizzatori del torneo ribadiscono l’obbligo sul sito ufficiale, rendendo chiaro che non sono previste deroghe: «In questo momento, i possessori dei biglietti validi per gli Usnon sono tenuti a mostrare la prova della vaccinazione contro ...

TeeioIoete : RT @LiberataItalia: Novak Djokovovic non giocherà gli Us Open, non può entrare negli Usa perché non è vaccinato contro il Covid ?? VOI SEGUA… - anto_galli4 : RT @LiberataItalia: Novak Djokovovic non giocherà gli Us Open, non può entrare negli Usa perché non è vaccinato contro il Covid ?? VOI SEGUA… - LiberataItalia : Novak Djokovovic non giocherà gli Us Open, non può entrare negli Usa perché non è vaccinato contro il Covid ?? VOI S… - AlePedalex : Novak Djokovic fuori dagli Us Open perché non vaccinato. Vi sblocco un ricord… ah no. #usopen #djokovic #novak… - serieB123 : Novak Djokovovic non giocherà gli Us Open, non può entrare negli Usa perché non è vaccinato contro il Covid… -