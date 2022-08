Sonia Bruganelli risponde all’ultima intervista di Adriana Volpe (Di giovedì 25 agosto 2022) La risposta di Sonia Bruganelli alla Volpe Nella giornata di ieri è stata rilasciata un’intervista nella quale Adriana Volpe ha ammesso di aver rifiutato il ruolo di concorrente al Grande Fratello Vip 7, spiegandone anche le ragioni. Inoltre ha lanciato delle frecciatine e ha rivelato un presunto retroscena per quanto riguarda l’ex collega Sonia Bruganelli. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 agosto 2022) La risposta diallaNella giornata di ieri è stata rilasciata un’nella qualeha ammesso di aver rifiutato il ruolo di concorrente al Grande Fratello Vip 7, spiegandone anche le ragioni. Inoltre ha lanciato delle frecciatine e ha rivelato un presunto retroscena per quanto riguarda l’ex collega. L'articolo proviene da Novella 2000.

