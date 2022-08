She-Hulk e WandaVision: perché sitcom e procedurali aprono e chiudono la Fase 4 del MCU? (Di giovedì 25 agosto 2022) In occasione dell'arrivo di She-Hulk, ultima serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, riflettiamo sugli esordi un anno e mezzo fa con WandaVision: abbiamo iniziato con una sitcom e finiamo con legal comedy. Con l'arrivo di She-Hulk, che sarà l'ultima serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (ma non l'ultimo prodotto, quello sarà Black Panther: Wakanda Forever a novembre), sembra chiudersi un cerchio iniziato con WandaVision in quello che sembra un lontanissimo Gennaio 2021, complice la pandemia. Inizio e fine di questa Fase 4 dell'MCU a livello seriale sono caratterizzati dall'essersi avvalsi dei due generi più antichi del mondo, sitcom e legal, per raccontare due storie completamente diverse eppure ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) In occasione dell'arrivo di She-, ultima serie della4 del Marvel Cinematic Universe, riflettiamo sugli esordi un anno e mezzo fa con: abbiamo iniziato con unae finiamo con legal comedy. Con l'arrivo di She-, che sarà l'ultima serie della4 del Marvel Cinematic Universe (ma non l'ultimo prodotto, quello sarà Black Panther: Wakanda Forever a novembre), sembra chiudersi un cerchio iniziato conin quello che sembra un lontanissimo Gennaio 2021, complice la pandemia. Inizio e fine di questa4 dell'a livello seriale sono caratterizzati dall'essersi avvalsi dei due generi più antichi del mondo,e legal, per raccontare due storie completamente diverse eppure ...

