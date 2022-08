Sanna Marin sull'orlo delle lacrime si difende dalle critiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla fine e' riuscita a non scoppiare in lacrime. Ma ci e' andata molto vicina Sanna Marin, costretta a difendersi di fronte ai giornalisti e a tutti i finlandesi, catapultati dai social nella sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla fine e' riuscita a non scoppiare in. Ma ci e' andata molto vicina, costretta arsi di fronte ai giornalisti e a tutti i finlandesi, catapultati dai social nella sua ...

pietroraffa : 'Sono umana. E anch'io a volte desidero luce e divertimento. È privato, è gioia ed è vita. Non ho lasciato nessun c… - AnnalisaChirico : La clemenza di cui gode Sanna Marin, al cospetto del rigore usato vs BoJo per i festini non autorizzati, è proverbi… - Agenzia_Ansa : Sanna Marin commossa in pubblico dopo le polemiche per le feste. La premier finlandese: 'Sono umana e anche io a vo… - DonLega : RT @gloquenzi: @AnnalisaChirico @DanieleMeloni80 Non mi pare che Sanna Marin abbia fatto festini in violazione delle norme anti-Covid che t… - Mastrobastardo : @Moritz26823732 @pietroraffa Quanti minorenni ha pagato Sanna Marin? -