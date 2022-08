Prezzo gas, Bonomi: “Governo Draghi può e deve intervenire” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Tutti i giorni assistiamo a un aumento del Prezzo del gas. Il Governo Draghi può e deve intervenire”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al Tg1. ”Noi abbiamo bisogno di interventi quali un tetto al Prezzo del gas, se non viene fatto a livello europeo deve essere fatto a livello nazionale”, secondo il presidente. Inoltre occorre ”sganciare il Prezzo dell’energia elettrica da quello del gas” e ”la sospensione temporanea dei certificati ets”. Infine Bonomi chiede di ”riservare una quota della produzione delle energie rinnovabili a costo amministrato, come fanno negli altri paesi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Tutti i giorni assistiamo a un aumento deldel gas. Ilpuò e”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo, intervenendo al Tg1. ”Noi abbiamo bisogno di interventi quali un tetto aldel gas, se non viene fatto a livello europeoessere fatto a livello nazionale”, secondo il presidente. Inoltre occorre ”sganciare ildell’energia elettrica da quello del gas” e ”la sospensione temporanea dei certificati ets”. Infinechiede di ”riservare una quota della produzione delle energie rinnovabili a costo amministrato, come fanno negli altri paesi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

