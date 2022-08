Parte la baby dance, ma Matri non è convinto: la Nargi se la ride (Di giovedì 25 agosto 2022) Alessandro Matri è in vacanza con la sua famiglia. La moglie Federica Nargi lo riprende mentre Parte la baby dance, ma l'espressione dell'ex Juventus ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Alessandroè in vacanza con la sua famiglia. La moglie Federicalo riprende mentrela, ma l'espressione dell'ex Juventus ...

Bonny_VIII : @conti_carlotta @dottorpax @CarloStagnaro Ci sono già. Un po' si pagano, in parte le passa già lo Stato, ci sono in… - looney__baby : RT @italianarmyfam_: ?? NUOVA COLLAB DI NAMJOON ?? La nuova collaborazione di Balming Tiger con Namjoon 'SEXY NUKIM' sarà rilasciata il 1°… - PieraBelfanti : @annapaolasanna Certo che è così, tanto più che i benestanti o ricchi comunque possono permettersi di pagare le pri… - Kubbik3 : RT @Guli__1979: Ero in un bar, parte l'ultimo singolo di Baby K, non lo conoscevo, accendo shazam ed esce la scritta: 'ma che cazzo di loca… - DavideFranzoni6 : @EnricoLetta Quindi viva le droghe, il bullismo, le baby gang, consumo di alcol da parte di minori ecc?? -