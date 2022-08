Padova | si fermano per soccorrere un amico | vengono travolti da un’auto

stefano_gatto97 : RT @TgrRaiVeneto: Già superati i numeri registrati nel 2018, anno critico con 95 positivi rilevati nel corso di tutta l'estate #IoSeguoTgr… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Già superati i numeri registrati nel 2018, anno critico con 95 positivi rilevati nel corso di tutta l'estate #IoSeguoTgr… - TgrRaiVeneto : Già superati i numeri registrati nel 2018, anno critico con 95 positivi rilevati nel corso di tutta l'estate… -

TG Biancoscudato

"Bravi: questo è lo stile dei veneti che non sidavanti a nessuna difficoltà. Questa impresa tutta veneta ha saputo ancora una volta fare di ... dopo una tappa all 'interporto di, ha ...Gli Uffizi, i Musei Vaticani, ora la Cappella degli Scrovegni, con gli affreschi di Giotto. Non sii blitz degli attivisti per il clima di 'Ultima Generazione', che ahanno messo in scena una provocazione in un altro luogo simbolo dell'arte nel mondo. Il museo padovano, divenuto nel ... Calcio Padova, si fermano anche Kirwan e Russini. Torna De Marchi Erano diretti alla sagra paesana, quando uno di loro ha avuto un problema al motorino e quindi si sono fermati tutti per aiutarlo (Il Mattino di Padova) Gli adolescenti, chi in motorino e o in ...L'incidente a Mestrino, Comune alle porte della città: nessuno degli adolescenti è in gravi condizioni. Il conducente sottoposto al test di ...