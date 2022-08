LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si muovono i big sull’Ascension al Pico Jano! Spettacolo sotto la pioggia (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta A Espana 17.00 Si riporta sul gruppetto Roglic il giovane Juan Ayuso che poi attacca! 17.00 Nel frattempo Jay Vine si sta riportando su Padun mentre si avvicina il tratto di falsopiano. 16.59 7 km al traguardo! Qualche metro di vantaggio per Evenepoel e Mas. 16.58 ATTENZIONE! SI STACCA ROGLIC! CON LUI ANCHE SIVAKOV! Rimangono da soli Evenepoel ed Enric Mas! 16.57 Perdono le ruote Hindley e O’Connor! Evenepoel sta facendo un’andatura pazzesca! 16.56 Davanti a tutti resiste comunque Mark Padun. A 30” Jay Vine, a 50” il gruppo dei migliori in cui rimangono in quattro! 16.55 L’accelerazione del belga fa male a tanti avversari. Molto bene la risposta di Enric Mas, così come Pavel Sivakov e Ben O’Connor. Anche Yates e Jai Hindley nel gruppetto dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA17.00 Si riporta sul gruppetto Roglic il giovane Juan Ayuso che poi attacca! 17.00 Nel frattempo Jay Vine si sta riportando su Padun mentre si avvicina il tratto di falsopiano. 16.59 7 km al traguardo! Qualche metro di vantaggio per Evenepoel e Mas. 16.58 ATTENZIONE! SI STACCA ROGLIC! CON LUI ANCHE SIVAKOV! Rimangono da soli Evenepoel ed Enric Mas! 16.57 Perdono le ruote Hindley e O’Connor! Evenepoel sta facendo un’andatura pazzesca! 16.56 Davanti a tutti resiste comunque Mark Padun. A 30” Jay Vine, a 50” il gruppo dei migliori in cui rimangono in quattro! 16.55 L’accelerazione del belga fa male a tanti avversari. Molto bene la risposta di Enric Mas, così come Pavel Sivakov e Ben O’Connor. Anche Yates e Jai Hindley nel gruppetto dei ...

