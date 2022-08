LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo in grande rimonta, si prepara la battaglia sull’ultima salita (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta A Espana 16.33 A Santa Cruz de Iguña transita Mark Padun per primo, seguito nell’ordine da Ruben Fernandez e Fausto Masnada. 16.32 Padun è ormai prossimo allo sprint intermedio. 16.30 Quando mancano 20 km al traguardo, la situazione è la seguente: Mark Padun (EF) in testa con 30” su Fausto Masnada (QuickStep) e Ruben Fernandez (Cofidis). Il gruppo, tirato dalla QuickStep insegue a 55”. A 1’30” c’è il gruppetto con la Maglia Rossa Rudy Molard (FDJ). 16.28 Su questo tratto di pianura, torna Julian Alaphilippe a fare l’andatura. 16.28 Terminata la discesa. Da dati ufficiali raccolti dalla Vuelta, Padun ha perso un minuto esatto sulla discesa rispetto al gruppo e 33” da Masnada e Fernandez. 16.26 Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA16.33 A Santa Cruz de Iguña transita Mark Padun per primo, seguito nell’ordine da Ruben Fernandez e Fausto Masnada. 16.32 Padun è ormai prossimo allo sprint intermedio. 16.30 Quando mancano 20 km al traguardo, la situazione è la seguente: Mark Padun (EF) in testa con 30” su Fausto Masnada (QuickStep) e Ruben Fernandez (Cofidis). Il, tirato dalla QuickStep insegue a 55”. A 1’30” c’è il gruppetto con la Maglia Rossa Rudy Molard (FDJ). 16.28 Su questo tratto di pianura, torna Julian Alaphilippe a fare l’andatura. 16.28 Terminata la discesa. Da dati ufficiali raccolti dalla, Padun ha perso un minuto esatto sulla discesa rispetto ale 33” da Masnada e Fernandez. 16.26 Il ...

