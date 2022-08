Lecce, ora è ufficiale: dal Barcellona arriva Umtiti in prestito (Di giovedì 25 agosto 2022) arriva l'ufficialità del Lecce, che dichiara di "aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal Barcellona". "Il difensore francese, ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022)l'ufficialità del, che dichiara di "aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samueldal". "Il difensore francese, ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LECCE, SCAMBIO DI DOCUMENTI CON IL BARCELLONA PER UMTITI: IL GIOCATORE E' ATTESO DOMANI IN CITTA'… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Barcellona, comunicata la cessione di #Umtiti al #Lecce: il francese si trasferirà in prestito… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LECCE, SI LAVORA PER UMTITI DEL BARCELLONA. TRATTATIVA IN CORSO PER IL DIFENSORE FRANCESE… - ParmaLiveTweet : Pezzella atteso a Lecce alle 17, ma il Getafe rilancia e intriga il giocatore - zazoomblog : Umtiti al Lecce ora è ufficiale: un campione del mondo sbarca nel Salento - #Umtiti #Lecce #ufficiale: #campione -