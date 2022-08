Juventus, Nedved: «Avversari tosti, ma questa è la Champions» (Di giovedì 25 agosto 2022) Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions dei bianconeri Intervistato da Mediaset, è intervenuto Nedved, vice presidente della Juventus dopo il sorteggio dei gironi di Champions. LE PAROLE – «In Champions League non è mai niente facile. Il PSG, il Benfica, il Maccabi, sono tutti Avversari tosti, ma è la Champions». CONTINUA SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Pavel, vice presidente della, ha commentato il sorteggio dei gironi didei bianconeri Intervistato da Mediaset, è intervenuto, vice presidente delladopo il sorteggio dei gironi di. LE PAROLE – «InLeague non è mai niente facile. Il PSG, il Benfica, il Maccabi, sono tutti, ma è la». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

