Italia, prima un forte boato e poi la frana in spiaggia: travolte diverse persone (Di giovedì 25 agosto 2022) Come riporta 'Quotidiano.net', sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco a delimitare l'area coinvolta dall'incidente. Il sindaco della nota località turistica, Maurizio ... Leggi su donna.fidelityhouse.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Come riporta 'Quotidiano.net', sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco a delimitare l'area coinvolta dall'incidente. Il sindaco della nota località turistica, Maurizio ...

marattin : Questa è la prima pagina del nostro programma. Dice quali sono i valori in cui crediamo, e quale la nostra analisi… - guerini_lorenzo : Prima #Medvedev, oggi #Suslov che spera nella vittoria del centrodestra per far diventare l’Italia laboratorio in U… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #25agosto: #energia, aiuti anti sprechi alle imprese. #Draghi al… - michelesaponaro : RT @PBerizzi: Forza Nuova esclusa dalle elezioni in tutta Italia (finalmente): è la prima volta dal 2001. Ne scrivo oggi su @repubblica h… - doctorgis84 : #Renzi annunciava il #pontesullostretto nei giorni in cui Messina era senza acqua. #Berlusconi lo annuncia il giorn… -