I bambini incriminati per traffico di esseri umani

(Di giovedì 25 agosto 2022) Non si sa quanti siano i minorenni che negli ultimi anni sono stati arrestati, processati e a volte condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Leggi

Terre Marsicane

A rivelare la scioccante notizia è stata la CNN. I fatti risalirebbero al 2016, Angelina avrebbe fatto causa all'FBI per non aver arrestato Brad Pitt ...Ingoia il veleno mentre pronunci la frase | Il molestatore di bambini si suicida in aulaAustin, Texas) - Momento shock nel tribunale del Texas: nel ...