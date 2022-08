Harry e Meghan Markle adottano un beagle salvato dai maltrattamenti (Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiama Mama Mia, è una femmina di sette anni, traumatizzata e con problemi di salute. Ma i duchi di Sussex l'hanno preferita ai suoi otto cuccioli, tutti salvati da un allevamento della Virginia sotto inchiesta negli Usa per maltrattamenti sugli animali Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiama Mama Mia, è una femmina di sette anni, traumatizzata e con problemi di salute. Ma i duchi di Sussex l'hanno preferita ai suoi otto cuccioli, tutti salvati da un allevamento della Virginia sotto inchiesta negli Usa persugli animali

