Giorgia Soleri rompe il silenzio sulla possibilità di diventare madre: “Al momento non desidero una gravidanza” (Di giovedì 25 agosto 2022) Trascorso un anno dall’intervento per l’endometriosi, Giorgia Soleri si è messa a disposizione delle donne che sono colpite dalla stessa patologia. Su Instagram condivide spesso consigli preziosi, rispondendo a numerose domande (anche le più personali) delle proprie seguaci. Nell’ultimo box, poche ore fa, molte utenti le hanno chiesto informazioni sull’operazione a cui si è sottoposta, sulla vulvodinia e su come stesse. “Emotivamente molto bene, fisicamente meno, ma tutto sommato non posso lamentarmi”, ha confessato. L’attivista e influencer ha spiegato che prende la pillola continuativa: “Non faccio la pausa, butto le pillole placebo, quindi non mestruo, non ovulo e non ho il sanguinamento di sospensione”. E per quanto? “Dipende da caso a caso – ha risposto a una follower –. Solitamente finché non si cerca una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Trascorso un anno dall’intervento per l’endometriosi,si è messa a disposizione delle donne che sono colpite dalla stessa patologia. Su Instagram condivide spesso consigli preziosi, rispondendo a numerose domande (anche le più personali) delle proprie seguaci. Nell’ultimo box, poche ore fa, molte utenti le hanno chiesto informazioni sull’operazione a cui si è sottoposta,vulvodinia e su come stesse. “Emotivamente molto bene, fisicamente meno, ma tutto sommato non posso lamentarmi”, ha confessato. L’attivista e influencer ha spiegato che prende la pillola continuativa: “Non faccio la pausa, butto le pillole placebo, quindi non mestruo, non ovulo e non ho il sanguinamento di sospensione”. E per quanto? “Dipende da caso a caso – ha risposto a una follower –. Solitamente finché non si cerca una ...

