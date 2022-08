Di Maio a Kiev conferma l’appoggio italiano contro l’invasione russa (Di giovedì 25 agosto 2022) Il governo italiano “sta dalla parte del popolo ucraino” e “non vi abbandonerà”, ha detto il ministro degli Esteri italiano uscente, Luigi Di Maio, durante una visita a Kiev, oggi, giovedì 25 agosto, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Data simbolica quella del viaggio del capo della diplomazia italiana, il giorno che segue la festa nazionale dell’Indipendenza dell’Ucraina dalla Russia, che quest’anno coincide – per velenoso caso del destino – con l’anniversario dei sei mesi dall’inizio della guerra scatenata da Vladimir Putin. “Abbiamo scelto come governo italiano di stare dalla parte del popolo ucraino, di uno Stato sovrano che ha il diritto di difendere la propria sovranità e integrità territoriale. Per difendere l’Europa non possiamo che incoraggiarli a continuare”, perché “noi non ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Il governo“sta dalla parte del popolo ucraino” e “non vi abbandonerà”, ha detto il ministro degli Esteriuscente, Luigi Di, durante una visita a, oggi, giovedì 25 agosto, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Data simbolica quella del viaggio del capo della diplomazia italiana, il giorno che segue la festa nazionale dell’Indipendenza dell’Ucraina dalla Russia, che quest’anno coincide – per velenoso caso del destino – con l’anniversario dei sei mesi dall’inizio della guerra scatenata da Vladimir Putin. “Abbiamo scelto come governodi stare dalla parte del popolo ucraino, di uno Stato sovrano che ha il diritto di difendere la propria sovranità e integrità territoriale. Per difendere l’Europa non possiamo che incoraggiarli a continuare”, perché “noi non ...

Agenzia_Ansa : Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che 'l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato a Kiev, a quanto si apprende da fonti diplomatiche #ANSA - MediasetTgcom24 : Kiev, Di Maio incontra Zelensky: 'L'Italia non vi abbandonerà' #volodymyrzelensky #dimaio #kiev #ucraina - News24_it : Incontro a Kiev tra Di Maio e Zelensky: 'L'Italia non vi abbandona' - Video - Patty_Rose_L : RT @ansaeuropa: Il ministro degli Esteri @luigidimaio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente @ZelenskyyUa. Durante il colloqu… -