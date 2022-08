Covid, in Italia tornano a salire i contagi (ma non i decessi): +18,7% in 7 giorni (Di giovedì 25 agosto 2022) tornano a salire i contagi, +18,7% in 7 giorni. E’ quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe che registra, nella settimana 17-23 agosto, un aumento dei nuovi casi (177.877 a fronte dei 149.885 della settimana precedente). In 6 province l’incidenza e’ sopra i 500 casi per 100mila abitanti. “Dopo cinque settimane di calo – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il numero dei nuovi casi settimanali torna a crescere (+18,7% rispetto alla settimana precedente). Un’inversione di tendenza dovuta in parte al ‘rimbalzo’ conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale”. Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – prosegue il calo dei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022), +18,7% in 7. E’ quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe che registra, nella settimana 17-23 agosto, un aumento dei nuovi casi (177.877 a fronte dei 149.885 della settimana precedente). In 6 province l’incidenza e’ sopra i 500 casi per 100mila abitanti. “Dopo cinque settimane di calo – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il numero dei nuovi casi settimanali torna a crescere (+18,7% rispetto alla settimana precedente). Un’inversione di tendenza dovuta in parte al ‘rimbalzo’ conseguente al minor numero dirilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale”. Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – prosegue il calo dei ...

