Cosa c’è dietro la missione (segreta) dei medici cubani nel mondo (Di giovedì 25 agosto 2022) C’era qualCosa di curioso nell’apparente altruismo del governo di Cuba. L’organizzazione Human Rights Foundation (HRF) ha elaborato un report sull’oscuro sistema del regime cubano per “esportare un ingannevole marchio di diplomazia medica dell’isola e fomentare il mito di Cuba come ‘potenza medica mondiale’”. L’indagine di HRF sottolinea che durante gli ultimi 59 anni le missioni di medici cubani all’estero hanno inviato più di 400.000 lavoratori sanitari in 164 Paesi. Al momento di inviarli, il governo li presenta come “missionari della Rivoluzione cubana”. Attualmente ci sono circa 50.000 professionisti del settore sanitario in 60 Paesi, tra Africa, Europa, Medio Oriente e America latina. Durante la crisi Covid-19 nel 2020 sono arrivati anche in Italia per assistere l’emergenza. Durante la pandemia, Cuba ha aumentato il numero e la ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) C’era qualdi curioso nell’apparente altruismo del governo di Cuba. L’organizzazione Human Rights Foundation (HRF) ha elaborato un report sull’oscuro sistema del regime cubano per “esportare un ingannevole marchio di diplomazia medica dell’isola e fomentare il mito di Cuba come ‘potenza medica mondiale’”. L’indagine di HRF sottolinea che durante gli ultimi 59 anni le missioni diall’estero hanno inviato più di 400.000 lavoratori sanitari in 164 Paesi. Al momento di inviarli, il governo li presenta come “missionari della Rivoluzione cubana”. Attualmente ci sono circa 50.000 professionisti del settore sanitario in 60 Paesi, tra Africa, Europa, Medio Oriente e America latina. Durante la crisi Covid-19 nel 2020 sono arrivati anche in Italia per assistere l’emergenza. Durante la pandemia, Cuba ha aumentato il numero e la ...

giorgio_gori : Lo sport dell’estate? Il tiro al #jovabeachparty”. A Viareggio arriva pure l’inchiesta. C’è il #WWF che controlla,… - ricpuglisi : Sono molto orgoglioso: c'è un pezzo contro di me su @RollingStoneita!!! - SimoneTogna : Inzaghi su Skriniar:'Lo vedo molto bene, concentrato, attento. C'è stato qualche problemino ad inizio preparazione… - Giovann84869310 : @Mirko79045720 Io l'ho bloccato perché mi aveva fatto incaxxare persona cosa è quindi non vedo...chi sarebbe???sta L.C?? - lisolachenonce4 : RT @Marco_dreams: C’è un’ultima cosa che mi fa incazzare, poi per stasera chiudo e dormo: negli ultimi anni la sx ha tirato il freno a mano… -