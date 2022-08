Conte: altri partiti hanno scoperto ora aumenti in bolletta? (Di giovedì 25 agosto 2022) A Carlo Calenda, leader di Azione, che ha proposto la sospensione della campagna elettorale per sostenere gli sforzi del governo per combattere il caro energia, il leader del M5S, Giuseppe Conte, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) A Carlo Calenda, leader di Azione, che ha proposto la sospensione della campagna elettorale per sostenere gli sforzi del governo per combattere il caro energia, il leader del M5S, Giuseppe, ...

matteorenzi : Tutti applaudono Draghi, bravi. Ma il #25settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Melo… - PagellaPolitica : Non è vero, come dicono Giuseppe Conte e altri membri del partito, che il Movimento 5 stelle ha realizzato l’80% de… - you_trend : ?? Parlamentarie M5S: hanno votato in 50.014, il listino proposto da Conte ha ottenuto l'86,54% di Sì. Gli altri da… - infoitinterno : Elezioni: Conte a elettori, 'se non votate, altri decideranno per voi' - CiroPetrosillo : RT @AlessandroPipi4: Quando l’economia stava per andare a gambe all’aria a causa del Covid, Conte, insieme a Gualtieri e Amendola, convince… -