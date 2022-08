Calciomercato.com – Champions League, oggi il sorteggio dei gironi: ecco tutte le fasce e le insidie per Milan, Inter, Juventus e Napoli | Primapagina (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 00:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ci siamo, giovedì alle 18 a Istanbul, dove il 10 giugno 2023 verrà disputata la finale, andrà in scena il sorteggio dei giorni di Champions League. L’Italia sarà rappresentata da Milan, in prima fascia, Juventus, in seconda, Inter e Napoli, in terza. I rossoneri rischiano di ritrovare Liverpool o Atletico Madrid, gli uomini di Allegri potrebbero pescare Real Madrid, Paris Saint-Gerrmain o Manchester City, così come Inter e Napoli, che in seconda fascia vogliono evitare soprattutto Liverpool, Chelsea e Barcellona. A causa del Mondiale, tutta la fase a gironi verrà disputata tra il 6 settembre e il 2 novembre: la prima giornata ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 00:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ci siamo, giovedì alle 18 a Istanbul, dove il 10 giugno 2023 verrà disputata la finale, andrà in scena ildei giorni di. L’Italia sarà rappresentata da, in prima fascia,, in seconda,, in terza. I rossoneri rischiano di ritrovare Liverpool o Atletico Madrid, gli uomini di Allegri potrebbero pescare Real Madrid, Paris Saint-Gerrmain o Manchester City, così come, che in seconda fascia vogliono evitare soprattutto Liverpool, Chelsea e Barcellona. A causa del Mondiale, tutta la fase averrà disputata tra il 6 settembre e il 2 novembre: la prima giornata ...

