Avatar | perché non è più disponibile su Disney+?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022)torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K, noi non lo vediamo dal 2009, quindi non si può fare altro che tornare al cinema per rivedere il film cult, per prepararci ad2.: dal 22 settembre torna al cinema (ma scompare da) Dal 22 settembre torna sul grande schermoin versione rimasterizzata in 4k, prima dell’uscita dell’attesissimo sequel2: La via dell’acqua. Sono passati davvero tanti anni prima di tornare a vedere al cinema, e per James Cameron e il suo team, tanti sono stati gli anni di lavoro. Ma ormai il tempo è finito, e l’attesa idem. Infatti il film uscirà nelle sale il 14 dicembre 2022. Nel 2010 Cameron aveva annunciato ben due sequel, che poi nel tempo sono arrivati a quattro, con ...