Arrivano le 3 fasi da incubo: Giuliacci sicuro, addio all'estate in poche ore (Di giovedì 25 agosto 2022) Il meteo cambia volto. Come riporta meteoGiuliacci.it, la fine dell'estate si avvicina e di fatto la situazione potrebbe cambiare rapidamente con l'arrivo di fronti temporaleschi. Un ribaltamento di fronte che pareva inaspettato in questo ultimo scorcio di estate. Luglio e agosto sono stati accompagnati da un caldo torrido e infernale che ha colpito tutta la penisola da Nord a Sud. Ora il repentino cambiamento. Secondo Giuliacci da qui ai primi di settembre ci saranno ben tre fasi. La prima dal 25 a l 27 agosto prevede forti precipitazioni sulle regioni meridionali con un relativo abbassamento delle temperature. La seconda fase invece prevede un fronte temporalesco su tutto il centro-nord. Le precipitazioni dovrebbero arrivare su queste zone tra il 27 e il 31 di agosto. Ma la vera svolta ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Il meteo cambia volto. Come riporta meteo.it, la fine dell'si avvicina e di fatto la situazione potrebbe cambiare rapidamente con l'arrivo di fronti temporaleschi. Un ribaltamento di fronte che pareva inaspettato in questo ultimo scorcio di. Luglio e agosto sono stati accompagnati da un caldo torrido e infernale che ha colpito tutta la penisola da Nord a Sud. Ora il repentino cambiamento. Secondoda qui ai primi di settembre ci saranno ben tre. La prima dal 25 a l 27 agosto prevede forti precipitazioni sulle regioni meridionali con un relativo abbassamento delle temperature. La seconda fase invece prevede un fronte temporalesco su tutto il centro-nord. Le precipitazioni dovrebbero arrivare su queste zone tra il 27 e il 31 di agosto. Ma la vera svolta ci ...

INPS_it : @Giovy2021 Le domande presentate ad agosto sono tutt’ora in lavorazione. Come da norma gli esiti arrivano nel mese… - pissmebundy : @La_Connie_ appena visto che ai bambini fanno i battesimi della contrada, che ci sono delle cerimonie per quando ar… -