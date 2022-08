Angola: Lourenco in testa a nove decimi dello spoglio (Di giovedì 25 agosto 2022) IL CAIRO, 25 AGO - A quasi nove decimi (86%) dello spoglio delle elezioni di ieri in Angola, l' Mpla del presidente Joao Lourenco stava raccogliendo il 52,08 dei voti a fronte del 42,98% attribuito ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) IL CAIRO, 25 AGO - A quasi(86%)delle elezioni di ieri in, l' Mpla del presidente Joaostava raccogliendo il 52,08 dei voti a fronte del 42,98% attribuito ...

