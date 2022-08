Usa | in Florida i democratici scelgono Crist | sfiderà il repubblicano DeSantis

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Washington, 24 ago. (Adnkronos) - Gli elettorihanno scelto il deputato Charlieper affrontare il governatoredellaRonalle elezioni di medio termine. Secondo i sondaggi,è attualmente dietro adi alcuni punti percentuali.è un exche ha servito un solo mandato come governatore dello stato prima di cambiare partito nel 2012. "Stasera il popolo dellaha inviato un messaggio chiaro: vuole un governatore che si prenda cura di loro e risolva i problemi reali, preservi la nostra libertà, non un bullo che ci divide e ci toglie la libertà", ha dichiaratoriferendosi a

luigispinola : RT @radio3mondo: Il #podcast della nostra #rassegnastampa internazionale di oggi #24agosto condotta da @luigispinola su @Radio3tweet #Ucra… - SkyTG24 : Florida, Crist vince primarie dem: sfiderà DeSantis a novembre. A NY vittoria di Nadler - radio3mondo : Il #podcast della nostra #rassegnastampa internazionale di oggi #24agosto condotta da @luigispinola su @Radio3tweet… - MediasetTgcom24 : Usa, Crist vince primarie democratiche per governatore Florida #novembre #2024 #americani #casabianca #charliecrist - Claudio73691568 : RT @mar40248589: Tutti morti i Medici che hanno scoperto gli enzimi del Cancro nei Vaccini Negli Stati Uniti c’e stato un alto numero di m… -

TGCOM

...classificati l'ex presidente americano presenta una mozione al Totem di spirito dellain ...dell'aviere per il reato di omicidio stradale confermato la misura dei domiciliari da applicarsi...Le altre primarie invedi anche, Liz Cheney sconfitta alle primarie nel Wyoming attacca Trump Sempre in, Val Demings ha vinto le primarie democratiche per il Senato e in novembre ... Usa, Crist vince primarie democratiche per governatore Florida Washington, 24 ago. (Adnkronos) – Gli elettori democratici hanno scelto il deputato Charlie Crist per affrontare il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis alle elezioni di medio termine.Leggi su Sky TG24 l'articolo Florida, Crist vince primarie dem: sfiderà DeSantis a novembre. A NY vittoria di Nadler ...