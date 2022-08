(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Il villaggio di pescatori di Betsaida riveste un ruolo importantevicenda cristiana, infatti secondo il Vangelo di Giovanni è la patria degli apostoli Pietro ed Andrea ed è il luogo di due miracoli. La recente scoperta di un team di esperti dell’israeliano “Kinneret College” e del “Nyack College” di New York, all’opera nel sito archeologico di El-Araj, in Israele, può ora contribuire a determinare con precisione la sua reale ubicazione. I ricercatori hanno infatti rinvenuto una basilica, probabilmente di epoca bizantina,quale è presente un’iscrizione greca associata indubbiamente alla figura di Pietro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LocalPage3 : Un viaggio inedito nella Palestina dei Vangeli -

Adnkronos

... che darà la possibilità ai buongustai di scoprire l'accostamento della storica porchetta ...25 a domenica 28 il centro storico di Città di Castello sarà anche tappa di un gustosotra i ...... vede l'artista cantare per la prima volta uncon Jovanotti, sulla magistrale produzione di ...e sensibilizzazione ai temi green - il 'Back to the Future Live Tour' prosegue il suoin ... Un viaggio inedito nella Palestina dei Vangeli Ieri in Puglia sono stati effettuati 11.306 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.582 casi positivi, così suddivisi: 362 in provincia di Bari, 109 nella provincia BAT, ...Cilento, prosegue il viaggio di ‘Storie al Femminile’ con Elvira Morena che presenta la sua opera. Da costa a costa, dal mare all’entroterra, alla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano […] Cilento, ...