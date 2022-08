Ultime Notizie – Scuola | in arrivo stangata per le famiglie | +7% per libri | zaini e astucci

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Sul fronte dellasta per abbattersi la consueta “” di settembre legata all’acquisto die corredo scolastico da parte delle. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. In base ad un primo monitoraggio eseguito dal Codacons nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati, si scopre che per diari,e materiale scolastico vario (quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, ecc.) i prezzi sono in rialzo in media del +7% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro Paese, spiega l’associazione dei consumatori. Quest’anno ...