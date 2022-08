Speranza ha ancora il coraggio di parlare: «Con Letta il Paese è in mani sicure. Con Meloni…» (Di mercoledì 24 agosto 2022) La gestione Speranza della pandemia è stata un disastro: limitazioni continue, chiusure inutili e compressione delle libertà. Un fallimento che pesa sugli italiani ma il ministro della Salute ha ancora il coraggio di parlare. E così il leader di Articolo Uno, candidato a Napoli per la lista democratici, invece di tenere un profilo basso la spara grossa attaccando gli avversari. «Candidato Premier? Salvini e Meloni rappresenterebbero un’avventura per il Paese. Con i loro amici Orbán e Le Pen l’Italia sarebbe più debole e isolata in Europa». Speranza “loda” Letta: «È serio ed affidabile» Per Speranza «Enrico Letta è invece serio e affidabile. Con lui il Paese è in mani sicure». ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) La gestionedella pandemia è stata un disastro: limitazioni continue, chiusure inutili e compressione delle libertà. Un fallimento che pesa sugli italiani ma il ministro della Salute haildi. E così il leader di Articolo Uno, candidato a Napoli per la lista democratici, invece di tenere un profilo basso la spara grossa attaccando gli avversari. «Candidato Premier? Salvini e Meloni rappresenterebbero un’avventura per il. Con i loro amici Orbán e Le Pen l’Italia sarebbe più debole e isolata in Europa».“loda”: «È serio ed affidabile» Per«Enricoè invece serio e affidabile. Con lui ilè in». ...

