"Sono umana", Sanna Marin in lacrime difende il suo diritto a "divertirsi" | VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) È finita nel classico tritacarne mediatico (condito dai commenti sui social e dalla morbosa curiosità attorno a lei) per via di alcuni VIDEO e fotografie che l'avevano immortalata mentre partecipava a una festa domestica a casa di amici. Si è sottoposta a un test anti-droga (risultato negativo) per dimostrare all'opinione pubblica finlandese e internazionale di non aver assunto droghe. Poi una nuova polemica per una foto di due influencer in quasi-Senza veli nella residenza ufficiale destinata alla prima ministra. E oggi Sanna Marin, in lacrime, ha difeso il suo diritto a divertirsi. Senza mettere in secondo piano il suo lavoro di guida del Paese. "Sono umana. E anch'io a volte desidero luce e divertimento. È privato, è gioia ed è vita. Non ho lasciato nessun compito ...

