“Sono sconvolta”. L’orrore dopo l’incidente. Cosa è successo a Sara, la fidanzata del giovane precipitato nel dirupo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Morte di Andrea Mazzetto, le accuse sulla fidanzata. Una vicenda drammatica quella accaduta sull’Altopiano di Asiago, a Vicenza. Andrea, 30 anni, precipita nel dirupo nel bel mezzo di un’escursione ad alta quota con la ragazza. Il giovane si sarebbe sporto per recuperare il cellulare e pare abbia perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per circa 100 metri. Morte di Andrea Mazzetto, lo sfogo della fidanzata dopo le accuse. “La nostra maledetta ultima foto insieme”, Saranno le parole della fidanzata riportate sulla sua Story Instagram dopo il recupero del corpo privo di vita di Andrea, “Sarai sempre con me, orsetto mio”. Morte di Andrea Mazzetto, lo sfogo della fidanzata dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Morte di Andrea Mazzetto, le accuse sulla. Una vicenda drammatica quella accaduta sull’Altopiano di Asiago, a Vicenza. Andrea, 30 anni, precipita nelnel bel mezzo di un’escursione ad alta quota con la ragazza. Ilsi sarebbe sporto per recuperare il cellulare e pare abbia perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per circa 100 metri. Morte di Andrea Mazzetto, lo sfogo dellale accuse. “La nostra maledetta ultima foto insieme”,nno le parole dellariportate sulla sua Story Instagramil recupero del corpo privo di vita di Andrea, “i sempre con me, orsetto mio”. Morte di Andrea Mazzetto, lo sfogo dellale ...

justwayalex : @nuclearfamily SONO SINCERA IO SONO SCONVOLTA PERCHÉ NON PENSAVO CHE TUTTO CIÒ POTESSE ESSERE POSSIBILE. NON TI PAR… - tananailover : @testatralenuvol Non sono tanto sconvolta, la Sicilia non se la caga nessuno hahah - euridikiee : Io sono sconvolta da quanto costino i materassi - Miriki_md : @StoCozzo Io sono ancora sconvolta ?? non ce l’ho fatta a mettere il like perché non mi capacitavo di essere d’accordo! - i69Kook : @yawznotes UN ATTORE DI UN FILM CHE HO APPENA VISYO SONO SCONVOLTA -