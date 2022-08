Scuola, a Nettuno programmati nuovi progetti con i fondi ministeriali Pon (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nettuno – Si è tenuto presso il Comune di Nettuno il secondo incontro con i dirigenti scolastici del territorio, e loro delegati, alla presenza del Commissario Straordinario Bruno Strati, del dirigente dell’Area Pubblica Istruzione Margherita Camarda e del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Fabrizio Bettoni. Nell’incontro si è parlato delle progettualità previste per la riqualificazione dei plessi scolastici da finanziare con i fondi PON. Le risorse saranno messe a disposizione dal Miur per un importo massimo di 75mila euro per ciascun Istituto Comprensivo da utilizzare per nuovi arredi, riqualificazione delle aree esterne e potenziamento delle attività scolastiche. “Il Comune e le Istituzioni scolastiche territoriali – afferma il Commissario Strati – stanno lavorando per garantire il buon avvio del prossimo anno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022)– Si è tenuto presso il Comune diil secondo incontro con i dirigenti scolastici del territorio, e loro delegati, alla presenza del Commissario Straordinario Bruno Strati, del dirigente dell’Area Pubblica Istruzione Margherita Camarda e del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Fabrizio Bettoni. Nell’incontro si è parlato delle progettualità previste per la riqualificazione dei plessi scolastici da finanziare con iPON. Le risorse saranno messe a disposizione dal Miur per un importo massimo di 75mila euro per ciascun Istituto Comprensivo da utilizzare perarredi, riqualificazione delle aree esterne e potenziamento delle attività scolastiche. “Il Comune e le Istituzioni scolastiche territoriali – afferma il Commissario Strati – stanno lavorando per garantire il buon avvio del prossimo anno ...

