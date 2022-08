Roma, poliziotto ubriaco travolge e uccide un 20enne (Di mercoledì 24 agosto 2022) Aveva, a quanto pare, un tasso alcolemico superiore al consentito. Ma questo non l’avrebbe certo fermato e così questa mattina all’alba l’uomo, un poliziotto già sospeso dal servizio per altri motivi, si è messo alla guida della sua auto. E proprio questa mattina, poco dopo le 4, ha travolto e ucciso un ragazzo di appena 20 anni che era a bordo di uno scooter. Incidente mortale sulla Prenestina Il drammatico incidente è avvenuto sulla via Prenestina, all’altezza della Circonvallazione Orientale, subito dopo l’uscita dal Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna. Stando alle prime informazioni, alla guida dell’auto c’era un poliziotto ubriaco, che era già stato sospeso dal servizio: lui, con la sua vettura, per cause in fase di accertamento, ha travolto e ucciso un 20enne, che era a bordo di uno scooter. Strada ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Aveva, a quanto pare, un tasso alcolemico superiore al consentito. Ma questo non l’avrebbe certo fermato e così questa mattina all’alba l’uomo, ungià sospeso dal servizio per altri motivi, si è messo alla guida della sua auto. E proprio questa mattina, poco dopo le 4, ha travolto e ucciso un ragazzo di appena 20 anni che era a bordo di uno scooter. Incidente mortale sulla Prenestina Il drammatico incidente è avvenuto sulla via Prenestina, all’altezza della Circonvallazione Orientale, subito dopo l’uscita dal Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna. Stando alle prime informazioni, alla guida dell’auto c’era un, che era già stato sospeso dal servizio: lui, con la sua vettura, per cause in fase di accertamento, ha travolto e ucciso un, che era a bordo di uno scooter. Strada ...

