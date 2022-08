"Quando arriverà l'assalto del Chelsea". Leao, i piani di mercato del Milan sconvolti? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le voci dall'Inghilterra parlano di un Chelsea che ci vuole provare per Rafael Leao del Milan. Ma, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, i Blues non hanno mai chiamato i rossoneri per presentare offerte sul giocatore, che per il club di via Aldo Rossi è incedibile, lanciando di fatto il suo messaggio riguardo all'incedibilità della stella portoghese. Se il club londinese volesse fare sul serio, servono quasi 150 milioni, troppi considerate il mercato già fatto finora dove sono stati spesi oltre 200 milioni (Koulibaly, Cucurella, Sterling, Casadei, ecc..). Più probabile che l'assalto venga tentato l'anno prossimo a questo punto, tenendo conto che Leao ha il contratto in scadenza a giugno del 2024. Milan-Leao, a settembre si continua a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le voci dall'Inghilterra parlano di unche ci vuole provare per Rafaeldel. Ma, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, i Blues non hanno mai chiamato i rossoneri per presentare offerte sul giocatore, che per il club di via Aldo Rossi è incedibile, lanciando di fatto il suo messaggio riguardo all'incedibilità della stella portoghese. Se il club londinese volesse fare sul serio, servono quasi 150 milioni, troppi considerate ilgià fatto finora dove sono stati spesi oltre 200 milioni (Koulibaly, Cucurella, Sterling, Casadei, ecc..). Più probabile che l'venga tentato l'anno prossimo a questo punto, tenendo conto cheha il contratto in scadenza a giugno del 2024., a settembre si continua a ...

Sony svela un controller d'elite per PS5: si chiama DualSense Edge e arriverà nei prossimi mesi Conclude la dotazione una pratica custodia, che consente di riporre il controller e il cavo quando non in uso. Lascia stare il 4K: è DualSense la vera svolta di PS5 Vai all'approfondimento Anche se l'... Acer Chromebook Vero 514: materiali riciclati per puntare sulla sostenibilità La confezione utilizzata per distribuire il notebook è composta per il 90% da carta riciclata; inoltre, quando arriverà il momento, in futuro, di accantonare il notebook, Acer afferma che il pannello ... Calcio in Pillole Conclude la dotazione una pratica custodia, che consente di riporre il controller e il cavonon in uso. Lascia stare il 4K: è DualSense la vera svolta di PS5 Vai all'approfondimento Anche se l'...La confezione utilizzata per distribuire il notebook è composta per il 90% da carta riciclata; inoltre,il momento, in futuro, di accantonare il notebook, Acer afferma che il pannello ... Roma, si sblocca Belotti: ecco quando arriverà nella capitale