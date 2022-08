"Per chi voterà Draghi". Senaldi svela la mossa del premier (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Applaudita perché rappresenta la novità". Pietro Senaldi in collegamento con la trasmissione Controcorrente, martedì 23 agosto, analizza insieme con la conduttrice Veronica Genitili la giornata politica. E il condirettore di Libero prima di sganciare la bomba sul premier Mario Draghi - prossimo ospite sul palco del Meeting di Rimini - commenta il successo di Giorgia Meloni la più applaudita tra i leader. "Anche se è vero che è in politica da 20 anni, ma non era in politica in questo modo e con queste chance di affermazione. I giovani hanno applaudito la novità, poi vediamo domani per chi voterà Mario Draghi". Al meeting di Rimini sfilano i leader dei partiti, Giorgia Meloni applaudita. Ne parliamo con @PSenaldi.#Controcorrente pic.twitter.com/8R7zBkpyJO — Controcorrente (@Controcorrentv) August 23, 2022 "Scusami Pietro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Applaudita perché rappresenta la novità". Pietroin collegamento con la trasmissione Controcorrente, martedì 23 agosto, analizza insieme con la conduttrice Veronica Genitili la giornata politica. E il condirettore di Libero prima di sganciare la bomba sulMario Draghi - prossimo ospite sul palco del Meeting di Rimini - commenta il successo di Giorgia Meloni la più applaudita tra i leader. "Anche se è vero che è in politica da 20 anni, ma non era in politica in questo modo e con queste chance di affermazione. I giovani hanno applaudito la novità, poi vediamo domani per chi voterà Mario Draghi". Al meeting di Rimini sfilano i leader dei partiti, Giorgia Meloni applaudita. Ne parliamo con @P.#Controcorrente pic.twitter.com/8R7zBkpyJO — Controcorrente (@Controcorrentv) August 23, 2022 "Scusami Pietro ...

heather_parisi : Ecco ben spiegata la differenza tra chi si autocandida a fare il ministro della salute italiano per conto della… - GiuseppeConteIT : Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e de… - marattin : Escludendo le imposte ipotecaria e catastale (50 euro l’una, in forma fissa), per chi acquista da un privato o da u… - elevisconti : @PoliticaPerJedi Il nome di Calenda nel simbolo è la ciliegina sulla torta del capolavoro di Renzi. Ogni risultato… - AgrilloAlex : RT @Antonio_Tajani: Con @forza_italia al governo ci saranno politiche per la crescita economica, a difesa di chi fa impresa e crea lavoro.… -