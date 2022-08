Oroscopo Settembre | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

22 dicembre – 2o gennaio Venere magica ma Mercurio vi guarda in scontrosa quadratura. La visione è sempre lucida e sicura su ogni aspetto della vita, ci sono molti stimoli, un'aria piena di promesse, ma ogni tanto potreste sentirvi emotivamente stanchi e un po' fuori fase. Organizzatevi bel sul lavoro e nelle questioni burocratiche: Mercurio potrebbe sistemare qualche piccolo ostacolo che vi rallenta. Non sembra un mese speciale se avete obiettivi professionali, sul piano sentimentale invece andate alla grande. Serate romantiche e intensità piene di passione con chi amate. Folli, improvvise e trascinanti malìe per chi credeva di non innamorarsi più.