Napoli, presentazione all’americana per i nuovi acquisti: applausi per Simeone -VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli ha scelto una presentazione all’americana per presentare i nuovi acquisti: Ndombele, Raspadori e Simeone. presentazione all’americana dei nuovi acquisti del Napoli. Nelle immagini pubblicate su Instagram dall’account ufficiale del calcio Napoli, la splendida accoglienza riservata dal numerosissimo pubblico partenopeo sugli spalti all’attaccante argentino Giovanni Simeone. Grande entusiasmo allo stadio Maradona anche per Ndombele, che si è presentato ai nuovi tifosi con un gol fantastico, e Raspadori. Gli acuti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin, nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilha scelto unaper presentare i: Ndombele, Raspadori edeidel. Nelle immagini pubblicate su Instagram dall’account ufficiale del calcio, la splendida accoglienza riservata dal numerosissimo pubblico partenopeo sugli spalti all’attaccante argentino Giovanni. Grande entusiasmo allo stadio Maradona anche per Ndombele, che si è presentato aitifosi con un gol fantastico, e Raspadori. Gli acuti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin, nel giorno delladei...

sscnapoli : ?? Mercoledì alle 18:00 amichevole Napoli-Juve Stabia. Tutti al Maradona per la presentazione del nuovo Napoli ?? - napolipiucom : Napoli, presentazione all'americana per i nuovi acquisti: applausi per Simeone -VIDEO #napoli #ndombele #Simeone… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Presentazione Napoli, il boato del Maradona per Tanguy Ndombele | VIDEO… - AndreaAlati03 : Termina l'amichevole, netta vittoria per gli azzurri: Nel giorno della presentazione il #Napoli vince e batte 3-0 l… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli, grande entusiasmo per la presentazione all'americana: gli applausi per Simeone |… -