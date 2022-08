Napoli-Juve Stabia: l’esordio al Maradona per Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra poco meno di un’ora il Napoli affronterà in amichevole la Juve Stabia. Sarà un’occasione per presentare i nuovi acquisti, quelli che ancora non hanno avuto modo di giocare di fronte al pubblico, che oggi al Maradona è potuto entrare gratis. L’undici scelto da Luciano Spalletti prevede Sirigu in porta, mentre in difesa giocano Zanoli, Ostigard, Jesus e Olivera. A centrocampo esordisce Ndombele. Naturalmente ci sono anche, accanto a Elmas, Politano e Ounas, che hanno già avuto qualche minuto di gioco, anche Raspadori e Simeone. I NOSTRI 11: Sirigu, Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera, Ndombele, Raspadori, Elmas, Politano, Simeone, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra poco meno di un’ora ilaffronterà in amichevole la. Sarà un’occasione per presentare i nuovi acquisti, quelli che ancora non hanno avuto modo di giocare di fronte al pubblico, che oggi alè potuto entrare gratis. L’undici scelto da Luciano Spalletti prevedein porta, mentre in difesa giocano Zanoli, Ostigard, Jesus e Olivera. A centrocampo esordisce. Naturalmente ci sono anche, accanto a Elmas, Politano e Ounas, che hanno già avuto qualche minuto di gioco, anche. I NOSTRI 11:, Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera,, Elmas, Politano,, ...

