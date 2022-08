Milan, CdS: “Sprint per Onana, ma non solo in quel di Milano” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milan, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Milan ha davvero messo il turbo sul mercato nel finale delle trattative deve chiudere. “Lì ad esempio si sono formati Bennacer, Bakayoko e Adli, soltanto per restare al centrocampo attuale del Milan. Poi il Bordeaux, non a caso, nel giro di quattro turni di campionato è l’unica squadra di B francese a non aver ancora incassato un gol. Merito anche del lavoro di Onana, il camerunese muscolare che cercano Maldini e Massara. E che, con la maglia rossonera, può fare il vice-Bennacer. Onana arriverebbe da quel Bordeaux che si è messo in affari con il Milan da oltre un anno, per il prestito di Adli. Negoziare la trattativa è il principio-base dei dirigenti in queste ore, per strappare il centrocampista a un prezzo vantaggioso. Di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilha davvero messo il turbo sul mercato nel finale delle trattative deve chiudere. “Lì ad esempio si sono formati Bennacer, Bakayoko e Adli, soltanto per restare al centrocampo attuale del. Poi il Bordeaux, non a caso, nel giro di quattro turni di campionato è l’unica squadra di B francese a non aver ancora incassato un gol. Merito anche del lavoro di, il camerunese muscolare che cercano Maldini e Massara. E che, con la maglia rossonera, può fare il vice-Bennacer.arriverebbe daBordeaux che si è messo in affari con ilda oltre un anno, per il prestito di Adli. Negoziare la trattativa è il principio-base dei dirigenti in queste ore, per strappare il centrocampista a un prezzo vantaggioso. Di ...

infoiteconomia : Milan, CdS: “Sprint per Onana, ma non solo in quel di Milano” - zazoomblog : CdS – “Il Chelsea vuole Leao contatti in corso con il Milan” - #Chelsea #vuole #contatti #corso - FcInterNewsit : Prima CdS - Kvarastella, il Napoli travolge il Monza. Il Milan soffre contro l'Atalanta - fcin1908it : EDICOLA CDS – Il Napoli vola in testa con l’Inter, il Milan soffre con l’Atalanta - infoitsport : EDICOLA CDS – Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti -