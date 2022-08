Migranti, 750 soccorsi in mare dalla guardia costiera (Di mercoledì 24 agosto 2022) 750 Migranti stanno per sbarcare in Sicilia Sono stati soccorsi e messi in salvo da due navi della guardia costiera italiana. La prima - la Diciotti - è appena approdata a Pozzallo con a bordo 395 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) 750stanno per sbarcare in Sicilia Sono statie messi in salvo da due navi dellaitaliana. La prima - la Diciotti - è appena approdata a Pozzallo con a bordo 395 ...

