Michele Uva verso il ruolo di AD di Milano-Cortina

Michele Uva si avvia a diventare il nuovo amministratore delegato della Fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Il dirigente è attualmente a capo del dipartimento "Football & Social Responsibility" all'interno dell'UEFA. Un ruolo che ricopre da fine 2020, assunto dopo essere stato per quattro anni vice presidente della Federcalcio europea.

