LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga, gruppo in rimonta (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 16.22 Il gruppo ha preso la salita con un passo sicuramente più tranquillo. Il distacco è salito nuovamente a 4’15”. 16.20 Tra due ali di folla in delirio, solito scenario quando si è nei Paesi Baschi, Craddock transita per primo al GPM. Alle sue spalle arriva di gran carriera Victor Langellotti. Il monegasco con questi punti dovrebbe aver messo al sicuro la Maglia a Pois per domani. 16.18 Inizia la selezione anche in gruppo, nonostante l’andatura non sia fortissima. 16.16 Lo statunitense si avvicina da solo allo scollinamento. De Marchi è tra i primi a perdere le ruote del gruppetto di fuggitivi. 16.14 Craddock è rimasto da solo. 16.14 Scatto di Lawson Craddock! 16.12 3’25” di vantaggio per i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta16.22 Ilha preso la salita con un passo sicuramente più tranquillo. Il distacco è salito nuovamente a 4’15”. 16.20 Tra due ali di folla in delirio, solito scenario quando si è nei Paesi Baschi, Craddock transita per primo al GPM. Alle sue spalle arriva di gran carriera Victor Langellotti. Il monegasco con questi punti dovrebbe aver messo al sicuro la Maglia a Pois per domani. 16.18 Inizia la selezione anche in, nonostante l’andatura non sia fortissima. 16.16 Lo statunitense si avvicina da solo allo scollinamento. Deè tra i primi a perdere le ruote del gruppetto di fuggitivi. 16.14 Craddock è rimasto da solo. 16.14 Scatto di Lawson Craddock! 16.12 3’25” di vantaggio per i ...

