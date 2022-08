LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 17 al comando, gruppo a 2’30” (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 15.04 90 km al traguardo. 15.01 Victor Langelloti passa per primo in cima al Puerto de Gontzagarigana (GPM di terza categoria). 14.58 È evaso dal gruppo Marc Soler (UAE Team Emirates). Lo spagnolo si trova in questo momento a 1’35” dalla testa della corsa. gruppo invece a 2’13”. 14.57 Questi dunque i 17 uomini al comando: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), Rudy Molard e Jake Stewart (Groupama – FDJ), Julius Johansen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Alessandro De Marchi e Daryl Impey (Israel – Premier Tech), Kamil Malecki (Lotto Soudal), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Fausto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta15.04 90 km al traguardo. 15.01 Victor Langelloti passa per primo in cima al Puerto de Gontzagarigana (GPM di terza categoria). 14.58 È evaso dalMarc Soler (UAE Team Emirates). Lo spagnolo si trova in questo momento a 1’35” dalla testa della corsa.invece a 2’13”. 14.57 Questi dunque i 17 uomini al: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), Rudy Molard e Jake Stewart (Groupama – FDJ), Julius Johansen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Alessandro Dee Daryl Impey (Israel – Premier Tech), Kamil Malecki (Lotto Soudal), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Fausto ...

